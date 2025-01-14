Некоторые россияне получат за январь маленькую зарплату

Сотрудники, у которых зарплата зависит от количества произведенных товаров или оказанных услуг, в январе заработают меньше, чем обычно, сообщила агентству «Прайм» руководитель трудовой практики АБ КИАП Юлия Паушкина.

Речь идет о работниках со сдельной оплатой труда. Так как в январе было меньше рабочих дней, то и произведенных товаров и услуг будет меньше.

Эксперт также предупредила, что россиянам, получающим оклад, невыгодно брать в январе отпуск, так как число рабочих дней в этом месяце меньше, а стоимость каждого из них, наоборот, выше.

Выгоднее отработать 17 рабочих дней и отдохнуть все оставшееся время, чем взять отпуск и получить отпускные как средний дневной доход за весь предшествующий год, пояснила собеседница издания.

Ранее сообщалось о том, что россиянам сократят больничные.