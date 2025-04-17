Некоторых пенсионеров в мае ждет денежный сюрприз

С 1 мая некоторых пенсионеров ждет денежный сюрприз. Им повысят пенсионные выплаты.

Повышение фиксированной части пенсии коснется россиян, которым исполнилось 80 лет, рассказала в интервью агентству «Прайм» Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Также пенсии повысят гражданам, получившим в апреле первую группу инвалидности.

На данный момент фиксированная часть составляет 8 907,70 руб., после повышения она увеличится в два раза, отметила парламентарий.

Пенсионные выплаты будут повышены в проактивном режиме, никаких заявлений писать не нужно.

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