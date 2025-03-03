Нелегальный этанол: 70 млрд руб. ушли из бюджета РФ из-за «замороженного» спирта

Система отслеживания лекарственных средств обнаружила у 219 оптовых поставщиков медикаментов 100 млн литров «замороженного» медицинского спирта. По данным оператора системы маркировки «Честный знак» (ЦРПТ), этот объем нелегальной продукции привел к тому, что государство недополучило более 70 млрд руб. акцизных платежей с этанола, передает РБК.

ЦРПТ передал всю имеющуюся информацию, включая детали схемы, использованной нарушителями, в Росздравнадзор и комитет Госдумы по экономической политике под руководством Максима Топилина.

В ЦРП пояснили, что система маркировки фиксирует каждое перемещение товаров между участниками рынка (производителями, оптовиками, аптечными складами, аптеками и медицинскими учреждениями).

Если компания не использует препарат для розничной торговли или оказания медицинских услуг, то он остается зарегистрированным за этой организацией, то есть считается «замороженным». При накоплении значительных объемов система дополнительно уведомляет регулирующие органы о возможном незаконном обороте.

Товары, находящиеся на одном адресе более 90 дней, классифицируются как «замороженные». По словам оператора, строгий мониторинг движения этанола в системе маркировки, инициированный Минздравом и введенный в качестве ограничения операций в сентябре 2023 года, помог выявить эти оптовые организации.

Ранее сообщалось, что западные компании, ушедшие из РФ, могут начать судиться из-за неустоек.