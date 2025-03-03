Юристы спрогнозировали вероятность финансовых исков от ушедших из РФ компаний

Ушедшие из России западные компании могут активизировать судебные иски из-за долгов и неустоек против контрагентов, которые не исполнили договора. Об этом РБК рассказали юристы, спрогнозировавшие такие шаги иностранных брендов после истечения трехлетнего срока отсутствия на рынке РФ.

Так, одним из примеров стал иск бывшего представительства компании Sony Pictures к российским киносетям на сумму 1 млрд руб. Иск связан с долгами за показы фильмов до ухода компании из России.

Некоторые юристы предсказывают возможный рост количества исков в условиях приближающегося срока давности, однако многие не видят явной тенденции к всплеску. Это, отмечают эксперты, связано с неопределенностью в правоприменительной практике и возможными сложностями в установлении объема требований.

После прошедших в середине февраля переговоров между РФ и США в Эр-Рияде начала появляться информация о том, что некоторые западные компании, покинувшие рынок РФ, намерены вернуться.

В условиях обсуждения перспектив возвращения иностранных компаний в Россию президент Владимир Путин ранее поручил правительству разработать порядок, который смог бы посодействовать этому процессу.

По словам опрошенных экспертов, иностранные компании могут переуступать свои требования российским фирмам. Кроме того, российские «дочки» иностранных компаний могут инициировать судебные процессы против своих контрагентов. Однако установить реальный объем требований ушедших иностранцев в период 2022-2025 годов является чрезмерно сложной задачей, считают юристы.

Судебная практика показывает, что существуют случаи отказов в признании процессуального правопреемства по договорам уступки права требования, особенно когда правовые требования исходят от организаций из недружественных стран.

Иностранные компании также могут использовать различные схемы, включая договоры доверительного управления правами. Применяются схемы инкассо-цессии, когда требование переходит к новому кредитору, однако последний обязуется вернуть часть взысканных средств первоначальному кредитору.

Ранее эксперт Петр Щербаченко объяснил, почему западным брендам будет трудно вернуться в Россию.