Немецкая компания через суд Индии добилась блокировки доли «Русала»

Индийское правосудие вмешалось в инвестиционные планы одного из крупнейших мировых производителей алюминия. Высокий суд штата Телангана вынес запрет на любые операции с 26% акций компании Pioneer Aluminum Industries, которые ранее приобрела структура «Русала». Решение принято в качестве обеспечительной меры по иску немецкой компании OWH, требующей взыскания многомиллионного долга, возникшего из-за старого финансового спора. Об этом сообщает РБК .

История конфликта уходит корнями в 2019 год, когда джерсийская структура «Русала», компания RTI, заключила с европейским подразделением ВТБ (ныне OWH) соглашение о валютных свопах для защиты от колебаний курса рубля. Весной 2022 года банк потребовал дополнительное обеспечение в размере 43,5 млн долларов, однако российская сторона отказалась переводить средства, ссылаясь на риск попасть под вторичные санкции. Последовавшее за этим расторжение договора превратилось в затяжную юридическую битву в международных арбитражах.

Лондонский международный арбитражный суд встал на сторону немецких истцов, обязав структуру «Русала» выплатить более 213 млн евро. Попытки оспорить это решение в судах Джерси не увенчались успехом: доводы о том, что выплаты невозможны из-за санкционного режима, были отклонены. В итоге OWH развернула масштабную кампанию по поиску и аресту активов должника в девяти странах, включая Казахстан, Катар и европейские юрисдикции.

Индия стала новой ареной этого противостояния. Летом прошлого года «Русал» отчитался о завершении первого этапа сделки по покупке доли в индийском производителе глинозема, заплатив за пакет акций почти 244 млн долларов. Планы по расширению присутствия в регионе теперь поставлены на паузу: суд запретил передачу или продажу этих акций до следующего слушания. Примечательно, что российский ВТБ официально открестился от действий своей бывшей «дочки», назвав политику OWH необоснованной и противоречащей интересам банка.

