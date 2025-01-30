Немецкие предприятия планируют масштабные сокращения

Во всех отраслях немецкой промышленности ожидаются масштабные сокращения. Об этом со ссылкой на опрос Мюнхенского университета Ifo сообщает N-tv.

В сфере розничной торговли тоже прогнозируется сокращение числа рабочих мест.

А вот в сфере туризма и IT, наоборот, будут открываться новые вакансии. Число рабочих мест в сфере строительства в этом году не изменится, считают эксперты. Но в целом, подчеркнул социолог из Ifo Клаус Вольрабе, ситуация на рынке труда Германии будет напряженной.

Ранее сообщалось о том, что Германия может выделить Украине €3 млрд.