Немецкие предприятия планируют масштабные сокращения
Тысячи жителей Германии могут остаться без работы
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Во всех отраслях немецкой промышленности ожидаются масштабные сокращения. Об этом со ссылкой на опрос Мюнхенского университета Ifo сообщает N-tv.
В сфере розничной торговли тоже прогнозируется сокращение числа рабочих мест.
А вот в сфере туризма и IT, наоборот, будут открываться новые вакансии. Число рабочих мест в сфере строительства в этом году не изменится, считают эксперты. Но в целом, подчеркнул социолог из Ifo Клаус Вольрабе, ситуация на рынке труда Германии будет напряженной.
Ранее сообщалось о том, что Германия может выделить Украине €3 млрд.