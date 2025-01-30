Германия может выделить Украине €3 млрд

Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

Бюджетный комитет бундестаг обратился к главе министерства финансов Германии Йорга Кукиса с просьбой одобрить выделение средств в размере €3 млрд в качестве военной помощи Украине.

Соответствующий запрос был одобрен в бюджетном комитете бундестага голосами оппозиции Христианских демократов (ХДС) и Свободных демократов (СвДП).

Напомним, в январе канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против выделения дополнительного пакета военной помощи Украине на сумму €3 млрд.

Тогда же Германия внесла изменения в список военной помощи Киеву, включив в него 20 бронемашин MRAP, 600 ударных беспилотников HF-1 и другие вооружения.

Также в новый пакет вошли снаряды для танков Leopard 1, 139 разведывательных беспилотников, 14 тыс. артиллерийских снарядов и 495 автоматов HK 416.

Ранее сообщалось о том, что в Германии назвали выход США из Парижского соглашения «фатальным сигналом».