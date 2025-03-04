Промышленники в ФРГ, занятые в химическом и автомобильном производстве, захотели вернуть в ФРГ газ из России. Об этом сообщило РИА Новости.

В Германии промышленникам приходится закрывать ряд своих производств. Так, концерну Volkswagen уже пришлось прикрыть одно из предприятий в Брюсселе. Только за 2024 год продажи во всем мире сократились на 12%, а в Германии они рухнули на 23%, что тут же сделало завод нерентабельным. Особенно немецкая промышленность не выдерживает конкуренции с Китаем, поскольку у нее пропал доступ к газу из РФ. В итоге исчезают рабочие места, пропадают из бюджета налоги.

«Неудивительно, что при текущих ценах на газ и, соответственно, электроэнергию промышленность оказывается в тупике. В Германии целые отрасли выстраивались на дешевых и обильных поставках энергоресурсов из России», — заявил по этому поводу эксперт Игорь Юшков.

К таким отраслям относятся автопром, химическая промышленность, а также металлургия. Бизнес всех этих направлений считает, что ему надо вновь стать более конкурентоспособным и пойти на сотрудничество с Россией.

В то же время с такой трактовкой событий не согласен Запад. Он заявляет, что энергетическую безопасность ФРГ обязаны обеспечить сами власти и им надо полностью перенастроить всю ориентированность на альтернативные Москве источники ресурсов. Парадокс в том, что все это ведет к еще большему удорожанию продукции и производства. В связи с этим бизнес надеется, что ему не до конца перекроют возможности приобретать сырье у России.

Ранее в Институте экономики Германии заявили, что торговая война ФРГ и США может привести к заметному падению уровня экономики. В стране может исчезнуть до 150 тыс. рабочих мест, а ВВП в состоянии снизиться на 0,4% уже в 2025 году. Для США подобный исход будет еще хуже: ВВП упадет на 1,5% только за текущий год. Всего за время президентства Трампа Соединенные Штаты могут потерять почти $900 млрд.