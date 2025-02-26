Ральф Нимайер, возглавляющий Немецкий совет за конституцию и суверенитет, заявил в интервью РИА Новости, что после отмены санкционных ограничений немецкие инженерные фирмы и автоконцерны проявляют большой интерес к возобновлению деятельности в России.

По мнению политика, многие инженерные компании готовы вернуться на российский рынок. Он отметил, что в немецких средствах массовой информации активно обсуждается стремление различных компаний возобновить свою работу в России.

Нимайер также выразил уверенность в том, что немецкие автопроизводители и компании, занятые в сфере розничной торговли, будут особенно заинтересованы в возвращении в Россию в случае снятия санкций.

Власти РФ неоднократно подчеркивали, что страна успешно адаптируется к санкционному давлению, которое Запад оказывает на Россию на протяжении нескольких лет и продолжает усиливать.

В Москве заявляли о неспособности Запада признать провал антироссийских санкций. В западных странах также звучали мнения о неэффективности введенных ограничений.

Ранее сообщалось, что компания KIA готовится вернуться в Россию и начала поиск сотрудников.