Немецкий автопром и инженерные компании захотели вернуться на российский рынок
Политик ФРГ Нимайер: инженерные фирмы и автопроизводители хотят вернуться в РФ
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Ральф Нимайер, возглавляющий Немецкий совет за конституцию и суверенитет, заявил в интервью РИА Новости, что после отмены санкционных ограничений немецкие инженерные фирмы и автоконцерны проявляют большой интерес к возобновлению деятельности в России.
По мнению политика, многие инженерные компании готовы вернуться на российский рынок. Он отметил, что в немецких средствах массовой информации активно обсуждается стремление различных компаний возобновить свою работу в России.
Нимайер также выразил уверенность в том, что немецкие автопроизводители и компании, занятые в сфере розничной торговли, будут особенно заинтересованы в возвращении в Россию в случае снятия санкций.
Власти РФ неоднократно подчеркивали, что страна успешно адаптируется к санкционному давлению, которое Запад оказывает на Россию на протяжении нескольких лет и продолжает усиливать.
В Москве заявляли о неспособности Запада признать провал антироссийских санкций. В западных странах также звучали мнения о неэффективности введенных ограничений.
Ранее сообщалось, что компания KIA готовится вернуться в Россию и начала поиск сотрудников.