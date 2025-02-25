Офис южнокорейской KIA начал поиск сотрудников в РФ

Автопроизводитель KIA из Южной Кореи планирует возобновить свою деятельность в России и в настоящее время занимается подбором персонала. Российское представительство компании разместило объявления о вакансиях для технических консультантов и специалистов по маркетингу.

Предполагается, что новые сотрудники будут работать в московском офисе на Павелецкой, где ранее располагалась штаб-квартира KIA.

Hyundai Motor Group, включающая в себя бренды KIA и Hyundai, заявила о намерении принять окончательное решение о возвращении на российский рынок до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что Porsche после встречи РФ и США продлил регистрацию товарного знака в России.