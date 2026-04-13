Немецкий автопром трещит: Volkswagen потерял 4% продаж из-за «китайцев» и тарифов США

Концерн Volkswagen отчитался о падении глобальных продаж на 4% в первом квартале 2026 года. Главные виновники — китайские конкуренты и американские тарифы. В Китае продажи рухнули на 15%, а в США — на 20,5%. Местные бренды вытесняют «немцев» с их же вотчины. Об этом сообщает «Autonews».

Особенно больно ударило по премиальным маркам группы. Porsche в Китае просел на 21%, Audi — на 12%. Глава отдела продаж Марко Шуберт признал: экономические и геополитические обстоятельства сложные, мировой авторынок в упадке.

Но есть и светлые пятна. В Западной Европе поставки выросли на 4%, в Центральной и Восточной Европе — на 8%. Сейчас, немцы делают ставку на электромобили. Новую линейку EV, разработанную с китайскими партнёрами, покажут в Пекине уже в апреле.

Ранее экономист Федоров допустил укрепление рубля до 70 за доллар в ближайшие месяцы.