Глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт, являющийся членом Российско-германской внешнеторговой палаты, заявил о серьезных последствиях для немецкого бизнеса после ухода с российского рынка, пишет РИА Новости .

По словам руководителя компании, потеря российского рынка привела к значительным экономическим проблемам и банкротству предприятий по всей Германии. Эбергардт подчеркнул, что после разрыва долгосрочных контрактов компании сталкиваются с невозможностью выплачивать зарплаты сотрудникам, что приводит к массовым увольнениям.

Многие работники, потерявшие работу, вынуждены обращаться за социальным пособием Bürgergeld. Это пособие выплачивается лицам, которые не имеют достаточного дохода для обеспечения базовых потребностей или находятся в поиске работы.

Эбергардт отметил, что увеличение числа получателей социальных пособий создает дополнительную нагрузку на государственный бюджет Германии, что в конечном итоге влияет на экономическую ситуацию в стране.

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