«Немного проседает»: названа неожиданная причина роста курса доллара

Предновогодняя суета могла стать причиной укрепления доллара. Об этом рассказал экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

По его словам, традиционно в ноябре и декабре в России увеличиваются предновогодние продажи.

«От этого спрос у оптовиков на доставку импортных товаров значительно увеличивается. Но и на российский экспорт тоже идет рост. Из-за спроса на доллар и юань рубль к некоторым валютам немного проседает», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Еще один фактор, влияющий на стоимость национальной валюты, — дешевеющая нефть, добавил экономист. В крупнейших портах очередь ожидания на разгрузочно-погрузочные работы перед праздниками вытягивается, и спрос на нефть также немного снижается.

«Опять же, в декабре биржевые игроки склонны спекулировать на итогах года. На сегодня недостаточно жестко выполняются обязательные продажи валюты, поэтому ЦБ может принять и новые налоговые решения. В декабре обычно растут расходы госбюджета. Рублей в обороте будет больше», — рассказал Тимофеев.

Но в целом, уточнил собеседник, есть ожидание курса на отметке 86 рублей за доллар.

«В большом цикле доллар еще будет ослабевать. Обороты в офшорах снижаются. Доля рубля в оплате российского экспорта с прошлого года выросла с 10% до текущего уровня в 40%. Не исключено, что ключевую ставку на декабрьском заседании ЦБ РФ повысят до 16%, и это также положительно повлияет на курс рубля. С нового года в первом квартале курс может составить 83–84 рубля за доллар», — отметил доцент.

Ранее экономист рассказал о причинах стремительного роста курса доллара.