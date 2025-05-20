Россия лишилась статуса крупнейшего покупателя китайских автомобилей

Россия по итогам апреля опустилась с первого места на шестое и утратила статус крупнейшего покупателя китайских легковых автомобилей, сообщило РИА Новости.

Агентство проанализировало данные китайской таможни. В апреле 2025 года первое место в рейтинге импортеров одержала Бразилия. По сравнению с прошлыми показателями продажи выросли в 1,5 раза. Китай получил прибыль в размере $597,7 млн. В первую тройку также вошли Бельгия и Мексика. По информации агентства, эти же страны занимали второе и третье места по итогу прошлых показателей продаж.

По данным издания, в марте поставки легковых авто в Россию из Китая в денежном выражении достигли $605 млн., что стало рекордом. В апреле они просели на 16,2% и достигли другого денежного значения — $507,1 млн. Ранее РФ занимала первое место в рейтинге.

Эксперты допускали, что ситуация может развиваться именно таким образом по ряду причин: высокая конкуренция на российском рынке и низкая потребительская активность. В преддверии празднования Дня Победы лидеры России и Китая обсудили дальнейшие этапы сотрудничества в рамках автомобильного производства.

По данным агентства, поставки в США из Китая просели на треть. Штаты занимают 22-место рейтинга. Причина — торговые споры между странами. Поставки снизились до $116,6 млн.

Ранее сообщалось, что Россия за апрель импортировала автомобилей из Южной Кореи на $90 млн.