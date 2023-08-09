В этом году в Подмосковье запустили сервис для предпринимателей «Начни бизнес в парках», который помогает упростить старт предпринимательской деятельности. На первом месте по виду деятельности — нестационарные торговые объекты: это, например, фудтраки.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева подчеркнула, что на сегодняшний день в парках региона работает около семиста субъектов малого и среднего предпринимательства, которые открыли более 1200 объектов.

Кроме того, в числе популярных видов бизнеса в парках Подмосковья — аттракционы, веревочные парки, мастер-классы и кинотеатры.

Зиновьева напомнила, что подобрать локацию для размещения бизнеса, в том числе в парках, предприниматели региона могут на инвестиционной карте Московской области, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее во время традиционного совещания губернатора Андрея Воробьева с правительством региона и глава муниципалитета стало известно, что новую услугу для бизнеса по аренде помещений на первых-вторых этажах жилых зданий запустили в Подмосковье.