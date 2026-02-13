Неужели случилось: ЦБ опустил ставку до 15,5% вопреки прогнозам рынка

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 15,5% годовых. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте регулятора по итогам заседания 13 февраля.

Нынешнее понижение стало шестым по счету в рамках текущего цикла смягчения денежно-кредитной политики. Первое снижение произошло 6 июня 2025 года, когда показатель опустили на 100 базисных пунктов до 20% годовых. Впоследствии ставка уменьшалась 25 июля до 18%, 12 сентября до 17%, 24 октября до 16,5% и 19 декабря до 16%. Совокупное снижение с момента старта цикла составило 5,5 процентного пункта от пикового значения 21%.

Действия финансового регулятора стали сюрпризом для профессионального сообщества. Согласно консенсус-прогнозу, составленному РБК на основе опроса аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний, 24 из 30 экспертов ожидали сохранения ставки на уровне 16%. Лишь шестеро специалистов верно предсказали снижение до 15,5%.

В начале января текущего года фиксировалось ускорение потребительского ценообразования, связанное с повышением налога на добавленную стоимость с 20 до 22%. Однако к концу месяца и в первые дни февраля динамика улучшилась. По данным Министерства экономического развития, накопленная инфляция в годовом выражении к 2 февраля составляла 6,45%, а к 9 февраля замедлилась до 6,37%. При этом итоговые помесячные данные Росстата, на которые традиционно опирается Центробанк, на момент заседания отсутствовали и будут обнародованы позднее.

