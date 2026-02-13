Неужели случилось: ЦБ опустил ставку до 15,5% вопреки прогнозам рынка
Банк России в шестой раз подряд снизил ключевую ставку до 15,5%
ЦБ РФ неожиданно для рынка продолжил цикл смягчения политики, уменьшив ставку на 0,5 процентного пункта. Большинство аналитиков прогнозировали паузу, пишет РБК.
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 15,5% годовых. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте регулятора по итогам заседания 13 февраля.
Нынешнее понижение стало шестым по счету в рамках текущего цикла смягчения денежно-кредитной политики. Первое снижение произошло 6 июня 2025 года, когда показатель опустили на 100 базисных пунктов до 20% годовых. Впоследствии ставка уменьшалась 25 июля до 18%, 12 сентября до 17%, 24 октября до 16,5% и 19 декабря до 16%. Совокупное снижение с момента старта цикла составило 5,5 процентного пункта от пикового значения 21%.
Действия финансового регулятора стали сюрпризом для профессионального сообщества. Согласно консенсус-прогнозу, составленному РБК на основе опроса аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний, 24 из 30 экспертов ожидали сохранения ставки на уровне 16%. Лишь шестеро специалистов верно предсказали снижение до 15,5%.
В начале января текущего года фиксировалось ускорение потребительского ценообразования, связанное с повышением налога на добавленную стоимость с 20 до 22%. Однако к концу месяца и в первые дни февраля динамика улучшилась. По данным Министерства экономического развития, накопленная инфляция в годовом выражении к 2 февраля составляла 6,45%, а к 9 февраля замедлилась до 6,37%. При этом итоговые помесячные данные Росстата, на которые традиционно опирается Центробанк, на момент заседания отсутствовали и будут обнародованы позднее.
