«Невозможное возможно», бизнес-обсуждения и дегустация вин: как проходит первый день ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал в Северной столице. В этом году мероприятие собрало для участия почти все регионы России, каждый из которых представлен отдельным стендом – на них показаны основные достижения субъектов и городов.

Нам удалось связаться с гостьей мероприятия, которая поделилась подробностями атмосферы ПМЭФ-2023.

«Одну из больших площадей на ПМЭФ занимает представительство ОАЭ – Emirates. Их слоган «Невозможное возможно». По словам губернатора Санкт-Петербурга, форум в этом году должны посетить более 14 000 человек. Новшеством мероприятия является день малого и среднего предпринимательства», – рассказала главный редактор одного из сетевых изданий Ксения Корсукова.

По ее словам, на круглых столах активно обсуждаются вопросы развития бизнеса в России в современных условиях, а также подготовки квалифицированных молодых кадров

«На ПМЭФ приехали делегации из разных стран мира: Африки, Латинской Америки, Индии, стран Азии. Общение с ними пройдет в формате бизнес-обсуждений в дни мероприятия», – поделилась Корсукова с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Одной из новинок этого форума является стенд VinоGrad, на котором проходят лекции о развитии винодельческого бизнеса в России совместно с дегустацией российских вин.

Ранее мы сообщали о том, что Подмосковье представило на ПМЭФ уникальную «Девочку с персиками».