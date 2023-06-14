Подмосковье представило на ПМЭФ уникальную «Девочку с персиками»
Фото: [Юлия Ткачева]
Московская область представила на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) уникальную инсталляцию по мотивам картины великого художника Валентина Серова «Девочка с персиками».
Подмосковье является лидером по промышленному суверенитету в России, поэтому художник-скульптур Лао Ян и художник-постановщик Ярослава Карпунина собрали инсталляцию из всего, что производят в регионе. Огромное панно выложено из частей лифтов, моторов, прицепов, предметов мебели, упаковок еды, напитков, одежды, уникальных народных промыслов и многого другого, сообщил «360».
Созданная в Подмосковье «Девочка с персиками» является анаморфной инсталляцией. В таком жанре работают мировые художники Патрик Прошко и Бернар Прасс. В своем творчестве они используют все, что захотят. Подмосковным же художникам пришлось сложнее: им предстояло создать палитру, выбрав из продукции подмосковных компаний товары, которые лучше всего подходили по цветовой гамме к «Девочке с персиками».
«Наш художник выбирала их (товары. — прим. ред.) по цвету и бренду Подмосковья почти полмесяца. У нас было много товаров со сроком годности. Некоторые из них нельзя было хранить при температуре выше плюс восьми градусов. Мы потратили много времени, чтобы превратить все эти товары в бутафорию», — отметил Лао Ян.
При этом для создания инсталляции товары нельзя было резать, ломать и рвать, нужно было сохранить упаковку и товарный вид, пояснил Лао.
Фото: [Константин Семенец]
Полотно «Девочка с персиками» является не только крайне сложным, но и имеет большую историю, которая важна для всего изобразительного искусства страны. К портрету нужно было относиться с уважением, как к самому Серову и товарам Подмосковья, отметила, в свою очередь, Карпунина.
«При создании такой инсталляции ты должен мыслить не только как художник, но и как скульптор, и как художник инсталляции. Ты имеешь дело с объемом. Это не плоская картинка, у тебя дополнительные измерения, которые влияют на работу», — подчеркнула художник-постановщик.
Для подготовки инсталляции художники разработали уникальную технологию. Ранее они не создавали ничего подобного. Как отметил Лао, для такой работы нужна просторная мастерская с высоким потолком. Если же конструкция разборная, то для ее переноса в другое место необходимо предусмотреть и огромные двери.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на важность поддержки уникальных импортозамещающих производств.