Подмосковье представило на ПМЭФ уникальную «Девочку с персиками»

Подмосковье является лидером по промышленному суверенитету в России, поэтому художник-скульптур Лао Ян и художник-постановщик Ярослава Карпунина собрали инсталляцию из всего, что производят в регионе. Огромное панно выложено из частей лифтов, моторов, прицепов, предметов мебели, упаковок еды, напитков, одежды, уникальных народных промыслов и многого другого, сообщил «360».

Созданная в Подмосковье «Девочка с персиками» является анаморфной инсталляцией. В таком жанре работают мировые художники Патрик Прошко и Бернар Прасс. В своем творчестве они используют все, что захотят. Подмосковным же художникам пришлось сложнее: им предстояло создать палитру, выбрав из продукции подмосковных компаний товары, которые лучше всего подходили по цветовой гамме к «Девочке с персиками».

«Наш художник выбирала их (товары. — прим. ред.) по цвету и бренду Подмосковья почти полмесяца. У нас было много товаров со сроком годности. Некоторые из них нельзя было хранить при температуре выше плюс восьми градусов. Мы потратили много времени, чтобы превратить все эти товары в бутафорию», — отметил Лао Ян.

При этом для создания инсталляции товары нельзя было резать, ломать и рвать, нужно было сохранить упаковку и товарный вид, пояснил Лао.

Фото: [ Константин Семенец ]

Полотно «Девочка с персиками» является не только крайне сложным, но и имеет большую историю, которая важна для всего изобразительного искусства страны. К портрету нужно было относиться с уважением, как к самому Серову и товарам Подмосковья, отметила, в свою очередь, Карпунина.

«При создании такой инсталляции ты должен мыслить не только как художник, но и как скульптор, и как художник инсталляции. Ты имеешь дело с объемом. Это не плоская картинка, у тебя дополнительные измерения, которые влияют на работу», — подчеркнула художник-постановщик.

Для подготовки инсталляции художники разработали уникальную технологию. Ранее они не создавали ничего подобного. Как отметил Лао, для такой работы нужна просторная мастерская с высоким потолком. Если же конструкция разборная, то для ее переноса в другое место необходимо предусмотреть и огромные двери.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на важность поддержки уникальных импортозамещающих производств.