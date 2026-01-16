Независимые АЗС потеряли до 70% клиентов к началу 2026 года

К январю 2026 года независимые автозаправочные станции в России столкнулись с резким сокращением числа клиентов — потери потребительского трафика достигли 50–70%. Об этом « Известиям » сообщили в Независимом топливном союзе (НТС), а информацию подтвердили представители отрасли.

По данным организации, наиболее сложный период для независимых АЗС пришелся на август–декабрь 2025 года. На фоне локальных дефицитов топлива и задержек поставок мелкие участники рынка были вынуждены устанавливать более высокие розничные цены на бензин по сравнению с заправками крупных нефтяных компаний. Причиной стала ограниченная финансовая устойчивость небольших сетей, которые не могли длительное время продавать топливо ниже закупочной стоимости, как это делали вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК).

Отмечается, что в первой половине 2025 года ситуация выглядела иначе: с января по июль независимые АЗС, как правило, реализовывали бензин Аи-92 и Аи-95 даже дешевле, чем крупные сети. Однако начиная с августа рыночная конъюнктура изменилась. В октябре средняя цена литра бензина на частных заправках оказалась на 4–5 рублей выше, чем у ВИНКов. В отдельных регионах разрыв был еще более существенным: так, в Забайкальском крае разница достигала 9,5 рублей за литр.

Мониторинг НТС выявил особенно напряженную ситуацию в 17 регионах страны, где ценовой разрыв превышал 6 рублей за литр. Именно это, по оценкам союза, стало основной причиной массового перехода автомобилистов к заправкам крупных нефтяных компаний. Начиная с ноября ценовые различия постепенно сокращались, и в среднем по России к концу года они практически исчезли.

Тем не менее в декабре крупные сети запустили новогодние акции и программы скидок, что вновь сделало их предложения более привлекательными для потребителей. В результате независимые АЗС так и не смогли вернуть значительную часть ушедших клиентов. По оценкам экспертов, для отдельных небольших операторов это создает серьезные риски и может привести к закрытию бизнеса, как уже происходило ранее.

В НТС подчеркнули, что независимые заправки занимают важное место на топливном рынке страны: на них приходится около 60% всей розничной инфраструктуры. В ряде удаленных регионов их доля еще выше. Возможное сокращение числа таких АЗС способно негативно отразиться на доступности топлива для населения, особенно в тех субъектах, где присутствие крупных нефтяных компаний ограничено.

