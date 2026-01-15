Саморазгоняющаяся инфляция: экономист предрек перманентный рост цен в России

Новый год для кошельков россиян начался не с облегчения, а с новой волны роста цен. По мнению экономиста Михаила Беляева, корень проблемы кроется не в санкциях или курсе валют, а в установившемся на рынке диктате продавца. Производители и торговые сети, не опасаясь реальных последствий, пользуются любым поводом для максимального повышения цен, пока регулятор — Федеральная антимонопольная служба — остается безучастной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что суть проблемы в том, что российский ФАС, в отличие от своих зарубежных аналогов, не контролирует обоснованность подорожания как такового. Его полномочия сведены к борьбе с монополиями и картельными сговорами, что оставляет гигантскую лазейку для произвольного ценообразования. Рост издержек или НДС служат лишь удобным, «легальным» фоном, на котором каждое звено цепочки — от производителя до магазина — самостоятельно решает, насколько можно поднять наценку. Даже устранение посредников не спасет покупателя: вся прибыль от взвинчивания цен просто сконцентрируется у производителя.

По мнению эксперта, в результате цены будут расти перманентно — после новогодних праздников, к 8 Марта, к маю — под любым удобным предлогом. Регуляторные меры сегодня сводятся к запросам объяснений и символическим штрафам, которые бизнес воспринимает как разрешительную пошлину на дальнейшие нарушения. В результате рынок теряет естественные сдержки, а инфляция становится саморазгоняющимся механизмом, где каждый новый виток оправдывает следующий.

Он резюмировал, что итог этого процесса — устойчивая инфляционная модель, бьющая по карману конечного потребителя. Выход, по мнению эксперта, только один — наделить ФАС реальными полномочиями по контролю за обоснованностью повышения цен, как это делается в США или Великобритании. Речь не о прямом административном ограничении, которое может привести к дефициту, а о жестком мониторинге и суровых штрафах за необоснованное взвинчивание стоимости. Пока же система работает в пользу продавца, а покупателю остается лишь гадать, каким будет следующий «уважительный» повод для подорожания.

