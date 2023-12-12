«Ничего кардинального»: выяснилось, что будет с курсом рубля после президентских выборов

Выборы президента России, запланированные на март 2024 года, — довольно громкое политическое событие, которое, конечно, повлияет и на экономику. Аналитики утверждают, что свое отражение этот фактор найдет в курсе пары рубль-доллар.

Все под контролем

Впрочем, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица уверен, что мер, принимаемых сейчас правительством РФ, будет достаточно, чтобы сохранять стабильность.

«С рублем после выборов в марте кардинального ничего не будет. Курс будет зависеть от цен на экспортные товары. Правительство и дальше будет регулировать курс, удерживая его в районе 92 рублей, но при существенном падении в экспортной выручки вероятно дальнейшее снижение курса национальной валюты», — рассказал экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Что делать с накоплениями

Накопления, уточнил собеседник, лучше всего держать в депозитах, обезличенных металлических счетах или золоте, купленном на бирже.

«Пока рынки не показывают тенденции к восстановлению, лучшими инструментами для сохранения денег станут облигации госбанков и депозитные счета с высоким доходом», — подытожил эксперт.

Ранее экономист предсказал стоимость доллара после повышения ключевой ставки.