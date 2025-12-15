Никаких биткоинов за покупки: глава думского комитета поставил точку в спорах о криптовалюте

Криптовалюта в России никогда не станет платежным средством. Согласно информации ТАСС, об этом прямо заявил глава думского комитета по финансовому рынку, оставив цифровым активам лишь роль инвестиционного инструмента.

Российские власти поставили жирный крест на идее превращения биткоина или эфира в обычные деньги. Председатель профильного комитета Госдумы Анатолий Аксаков на пресс-конференции четко обозначил позицию государства: расчеты внутри страны возможны только в рублях.

По его словам, цифровые валюты могут рассматриваться исключительно как объект для инвестиций, вроде цифрового золота. Это официально подтверждает и действующий закон «О цифровых финансовых активах», который признает криптовалюту имуществом, но прямо запрещает ее использование при оплате товаров или услуг.

Таким образом, мечты о том, чтобы расплатиться за кофе или квартиру биткоинами, в России останутся фантазией. Регулятор выбрал путь максимального контроля над финансовой системой, исключив любые параллельные валюты. Для инвесторов это создает определенные рамки — можно владеть, торговать на биржах, но нельзя интегрировать крипту в повседневный финансовый оборот.

