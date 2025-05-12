Nissan намерен уволить около 20 тыс. сотрудников из-за финансового кризиса

Компания Nissan Motor планирует провести масштабные сокращения, в рамках которых уволит около 20 тыс. работников — это примерно 15% от всего штата сотрудников. Об этом стало известно информационному агентству NHK.

По информации источников, такие решения японский концерн принял на фоне тяжелого финансового положения. Компания и ранее сообщала о трудностях, убытках и закрытии заводов.

Как пишет NHK, в 2024 году на фоне резкого падения мировых продаж автомобилей руководство компании решилось на масштабные меры по сокращению расходов. В ноябре прошлого года концерн уже уволил 9 тыс. сотрудников.

Отмечается, что массовое увольнение затронет как японские, так и зарубежные филиалы компании, включая закрытие трех заводов, в том числе в Таиланде. По итогам нынешнего финансового года Nissan ожидает убытков на 750 млрд иен (около $5,1 млрд).

Как отмечает NHK, причиной столь тяжелого положения автоконцерна на рынке стали разногласия с партнерами, в том числе неудачные переговоры о слиянии с Honda, а также увеличение импортных пошлин со стороны США до 25%.

Ранее стало известно о скоплении полумиллиона нераспроданных в РФ новых автомобилей.