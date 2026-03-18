Нижегородская наука отчиталась о росте доходов в 2025 году

Нижегородская наука завершила 2025 год с внушительным финансовым результатом. По данным Нижегородстата, сальдированная прибыль научных организаций региона превысила 3,4 млрд рублей, что на 22,3% больше показателей предыдущего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Сальдированный финансовый результат — это ключевой индикатор, который отражает разницу между доходами и расходами предприятий. Простыми словами, он показывает, зарабатывают ли организации деньги или работают в минус. Положительная динамика в данном случае — явный сигнал, что нижегородские исследовательские центры и институции находятся в отличной «финансовой форме».

Особенно показательно, что прибыль непосредственно успешных (прибыльных) организаций выросла почти на пятую часть — на 19,6%. Это значит, что речь идет не просто о покрытии убытков, а о системном росте эффективности.

Для региона такие результаты — не просто сухая статистика. Успехи в научной сфере напрямую влияют на развитие области: они создают базу для внедрения новых технологий, повышают инвестиционную привлекательность и укрепляют позиции Нижегородской области как одного из ведущих научно-промышленных центров страны. Рост прибыли позволяет исследовательским центрам обновлять оборудование и предлагать более конкурентные разработки.

