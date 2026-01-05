Нижегородская область трудоустроила на 50% больше людей через специализированные ярмарки

В Нижегородской области прошлый год ознаменовался заметным прорывом в сфере трудоустройства. Региональный кадровый центр «Работа России» подводит итоги: благодаря компактным, но эффективным мини-ярмаркам вакансий работу нашли более 1,7 тыс. человек. Этот результат выглядит особенно ярко на фоне прошлогодних цифр, демонстрируя рост в полтора раза — годом ранее таким способом трудоустроились 1,1 тыс. соискателей. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Секрет такой результативности кроется в адресном и гибком подходе. Эти мероприятия давно перестали быть массовыми сборищами. Сегодня они тщательно сегментированы и ориентированы на конкретные группы: участники специальной военной операции и члены их семей, люди с инвалидностью, граждане предпенсионного возраста, а также все, кто хочет освоить новую профессию. Это позволяет и соискателям чувствовать себя в своей среде, и работодателям быстрее находить мотивированных кандидатов. За год было организовано более тысячи подобных встреч — на треть больше, чем в предыдущем.

Широкая география работодателей стала еще одной причиной успеха. Свыше 1,8 тыс. компаний из самых разных отраслей — от оборонки и сельского хозяйства до ЖКХ и социальной сферы — представили на ярмарках в общей сложности более 18 тысяч вакансий. Это создало реальный выбор для нижегородцев, которые получили возможность за один день пообщаться с десятками потенциальных работодателей.

Особенностью регионального рынка труда остается высокий спрос на рабочие профессии, что напрямую связано с промышленным характером области. От 60 до 70% всех предложений приходится на инженеров, наладчиков станков с ЧПУ, токарей, фрезеровщиков, слесарей-ремонтников, швей и других специалистов реального сектора. При этом, как отмечают эксперты, современного соискателя интересует не только зарплата, но и весь социальный пакет, условия труда и возможность карьерного роста.

Итогом системной работы нижегородской службы занятости в 2025 году стал не просто сухой статистический показатель. Это тысячи личных историй успеха, когда люди обрели стабильность и новые перспективы, а предприятия — необходимые кадры для развития. Рост числа трудоустроенных на 50% наглядно показывает, что формат точечных, целевых ярмарок полностью оправдал себя, став эффективным мостом между работодателями и соискателями в регионе.

Ранее были названы вакансии в новогодние праздники с самой высокой оплатой.