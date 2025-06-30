Норвегия взяла курс на обрыв связей с Россией
Корчунов: норвежский бизнес пострадал из-за введенных против России санкций
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В интервью РИА Новости российский посол в Осло Николай Корчунов сообщил, что Норвегия последовательно разрывает торгово-экономические отношения с Россией. Норвежские предприниматели столкнулись с негативными последствиями из-за санкций, введенных против РФ, однако некоторые выражают желание возобновить сотрудничество.
Посол подчеркнул, что страх перед возможным преследованием удерживает многих от работы с Россией, но определенная часть бизнеса все же заинтересована в восстановлении связей.
Отвечая на вопрос о возможном возвращении норвежских компаний на российский рынок и заинтересованности Москвы в этом, он заявил, что российская сторона будет принимать решение, исходя из прагматических соображений и учитывая деятельность этих компаний в прошлые годы.
Ранее сообщалось, что в посольство в Норвегии ежемесячно обращаются за переездом в РФ.