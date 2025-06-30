Норвегия взяла курс на обрыв связей с Россией

В интервью РИА Новости российский посол в Осло Николай Корчунов сообщил , что Норвегия последовательно разрывает торгово-экономические отношения с Россией. Норвежские предприниматели столкнулись с негативными последствиями из-за санкций, введенных против РФ, однако некоторые выражают желание возобновить сотрудничество.

Посол подчеркнул, что страх перед возможным преследованием удерживает многих от работы с Россией, но определенная часть бизнеса все же заинтересована в восстановлении связей.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении норвежских компаний на российский рынок и заинтересованности Москвы в этом, он заявил, что российская сторона будет принимать решение, исходя из прагматических соображений и учитывая деятельность этих компаний в прошлые годы.

Ранее сообщалось, что в посольство в Норвегии ежемесячно обращаются за переездом в РФ.