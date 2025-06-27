Стало известно, что посольство РФ в Норвегии ежемесячно получает заявки на переезд в Россию

Те люди, которые проживают в Норвегии, регулярно обращаются в российское посольство по поводу возможности переезда в РФ. Об этом сообщил посол России в Осло Николай Корчунов, его слова привело РИА Новости.

По утверждению Корчунова, посольство получает по 3-5 обращений в месяц по поводу переезда на постоянное место жительства в Россию. Люди просят объяснить им правила получения визы и порядок действий.

«Это не только граждане Норвегии, но и других стран, проживающие здесь. В посольство поступают и визовые заявки тех, кто уже определился с конкретной датой въезда в Россию и подготовился», — указал он.

По большей части это молодые люди, разделяющие традиционные ценности, они хотят работать в РФ и создавать в ней семью. По словам Корчунова, также востребована программа по переселению соотечественников из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии решили поменять правила приема украинских беженцев. Они захотели перестать принимать жителей тех регионов, которые не затронуты боевыми действиями. За счет этого количество беженцев из этой страны в Швейцарии может сократиться на треть.