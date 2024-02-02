Новая ферма по выращиванию гусей, уток, индеек, кур, кроликов, коз и барашек появится в Серпухове

Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало фермеру из городского округа Серпухов на строительство новой фермы. Инвестиции в реализацию данного проекта составят двадцать миллионов рублей.

Отмечается, что рабочие уже приступили к реализации проекта и планируют завершить первый этап строительства в мае этого года. На данном этапе будет возведена ферма площадью чуть менее ста квадратных метров для круглогодичного содержания маточного стада птицы.

В планах предпринимателя — дальнейшее расширение производства и строительство новых производственных площадей, которые позволят кратно увеличить поголовье птицы и содержать до 500 маточных голов гусей, уток, индеек, кур, перепелов и др.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.