Новая кофейня открылась в подмосковном Одинцово

На Северной улице в Одинцово открылась новая кофейня, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В заведении посетители смогут попробовать авторские напитки, в том числе смузи, фреши, бабл ти, молочные коктейли, а также традиционные блюда в современной интерпретации, уточнили в ведомстве.

В меню есть завтраки, закуски и десерты. Кофейня также работает по системе «Еда на вынос».

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