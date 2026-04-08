Новая реальность: эксперт пояснила, почему логистика перестала быть сервисом и стала стратегией бизнеса

Долгое время логистика воспринималась бизнесом как сугубо операционный сервис — что-то вроде сантехники в доме: когда работает, ее не замечаешь, а когда ломается, становится плохо всем. Но за последние несколько лет эта модель рухнула окончательно и бесповоротно. И каждый такой сбой бьет прямо по деньгам, которые компания уже заложила в бюджет и рассчитывала получить. Как объяснила в интервью радио Sputnik руководитель компании «ВИВЭД» (WEVED), эксперт в области международной логистики и ВЭД Мария Попова, логистика из вспомогательной функции стремительно превратилась в инструмент, который напрямую определяет — заработает компания или уйдет в глубокий минус.

По ее словам, влияние на прибыль идет сразу по нескольким направлениям. Во-первых, через себестоимость: доставка, складская обработка, таможенное оформление, хранение — все это деньги, которые либо остаются у компании, либо уплывают к перевозчикам и брокерам. Во-вторых, через скорость оборота: чем быстрее товар проходит путь от поставщика до конечного покупателя, тем быстрее компания получает живые деньги обратно и может снова пустить их в дело. В-третьих, через стабильность: любой сбой в поставках означает, что товара нет на полке, а значит, нет и продаж — все просто и беспощадно.

Попова подчеркивает: логистика должна перестать быть просто сервисом доставки и превратиться в полноценный рычаг управления товарными потоками. Только тогда она перестает быть статьей расходов и начинает работать на главные параметры эффективности. Именно логистика диктует, как быстро закупленный товар превращается в живые деньги на счету, а не пылится в пути или на складе. Она определяет, сколько капитала компания вынуждена заморозить в запасах, а сколько может пустить в оборот. Она открывает или закрывает перед бизнесом целые континенты. И наконец, именно логистика становится тем потолком, который либо сдерживает рост компании, либо позволяет масштабироваться без потери управления и кратного увеличения издержек.

По ее мнению, логистика — это уже не та функция, которую можно включать постфактум, когда все коммерческие решения уже приняты и осталось только «как-нибудь довезти». Она требует участия на этапе стратегического планирования, встройки в финансовую модель и постоянного контроля на всех уровнях управления. Компании, которые этого не понимают, будут постоянно натыкаться на одни и те же грабли: замороженные запасы, сорванные поставки, упущенная прибыль. И каждый раз в этих проблемах будут винить кого угодно — санкции, границы, подрядчиков, погоду, — только не собственную архитектуру управления. Хотя истинная причина всегда будет одной и той же: логистику продолжают считать сервисом, хотя она давно стала стратегией. Итог прост: в новой реальности выживают не те, у кого лучший продукт или самая агрессивная реклама, а те, кто научился управлять движением товаров как самым ценным ресурсом.

