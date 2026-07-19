IT-специалист объяснил, почему уникальность пароля важнее его сложности

Один и тот же пароль для всех сайтов — главная цифровая уязвимость, предупредил « Газету.Ru » IT-эксперт и специалист по корпоративным системам Денис Синюков. Даже самая сложная комбинация не спасет, если пользователь копирует ее повсюду.

По словам эксперта, хакеры давно не гадают вручную. Они используют ботов, которые берут связку «логин-пароль», утекшую с одного сервиса, и молниеносно пробивают ее на десятках других. Если вы везде вводите одно и то же, взлом мелкого интернет-магазина открывает дорогу к вашей почте, финансам и банковским приложениям.

Синюков развеял миф и о хитрых комбинациях. Замена букв цифрами, даты рождения или клички питомцев — слишком предсказуемы. Программы анализируют открытую информацию о человеке и щелкают такие шаблоны за минуты. Гораздо надежнее не городить спецсимволы, а удлинять пароль. Фраза из шести-семи случайных слов многократно увеличивает время взлома.

Как понять, что вас скомпрометировали? Тревожные звоночки — предупреждения от браузера, оповещения о входе с чужого устройства и внезапные коды подтверждения. Менять пароль нужно немедленно и везде, где он повторялся.

Базовый рецепт защиты включает три вещи: менеджер паролей для создания уникальных комбинаций, двухфакторную аутентификацию и осторожность с биометрией. Для критичных аккаунтов эксперт советует физические ключи безопасности, для остальных — приложения-генераторы кодов. SMS-подтверждения он назвал менее надежными из-за риска перехвата сим-карты мошенниками.

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