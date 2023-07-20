Новая столовая появится на территории курорта «Новая Истра» в селе Лучинское

Ожидается, что общая площадь застройки составит чуть более восьмиста квадратных метров. При этом здесь будут обслуживать до двухсот сорока человек в день при трехразовом питании по системе шведский стол. Застройщик планирует завершить строительные работы планируется в апреле следующего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что уже свыше тысячи гектаров земли выделили фермерам региона в этом году.