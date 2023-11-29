Новая субсидия для производителей молочной продукции доступна компаниям в Подмосковье

В этом году в стране запустили новую субсидию, целью которой является поддержка производителей молочной продукции и компенсация части затрат, связанных с обязательной маркировкой молочной продукции «Честный знак».

Так, у производителей есть возможность получить возмещение средств в размере 70% от фактически понесенных затрат с софинансированием из федерального бюджета. В сентябре этого года проводился прием заявок. По результатам первичного отбора Минсельхозпродом региона было подано 13 заявок на участие в конкурсном отборе федерального Минсельхоза.

Зампред Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов рассказал, что на прошлой неделе завершился этап рассмотрения заявок и была проведена Комиссия по отбору на возмещение части затрат на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции. Согласно решению данной Комиссии, отбор прошли 12 компаний региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в нашем регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.