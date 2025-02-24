Новая Зеландия анонсировала новые санкции против России

Власти Новой Зеландии введут новый пакет санкций против России. Данное заявление сделал Уинстон Питерс, министр иностранных дел страны. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, новые санкции направлены против 52 лиц и компаний.

Новая Зеландия включила в дополнительный пакет санкций 27 физических и 25 юридических лиц. Среди них российские компании, поставляющие российские энергоносители за рубеж, а также высшие военнослужащие Северной Кореи, якобы причастные к оказанию помощи Москве.

Ранее сообщалось о том, что на Украине просят ввести санкции против режима Зеленского.