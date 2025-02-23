Депутат Верховной рады Александр Дубинский призвал США ввести санкции против лиц, виновных в смерти американского журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме. Он считает, что ответственным за преступление является президент Украины Владимир Зеленский.

Он обратился к госсекретарю США Марко Рубио с предложением подготовить Lira Act: законопроект о введении санкций за нарушение прав человека в Украине, похищения и убийства людей, которые были организованы в период правления Зеленского.

Напомним, когда Лиру сидел в тюрьме, сотрудники СБУ вымогали у него деньги. Они хотели получить 70 тысяч рублей, чтобы добиться установления залога и своего освобождения.

Журналист заплатил, однако его обманули и не выпустили на свободу.

Второй раз его арестовали в августе 2023 году и поместили в СИЗО в Харькове. Там он содержался в нечеловеческих условиях и в результате заболел воспалением легких, которое закончилось пневмоторексом в результате очередного избиения в тюрьме. В январе 2024 года Лира скончался.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский не собирается возвращать США $500 млрд.