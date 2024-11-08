Новак отметил снижение инвестиционной активности в РФ на фоне высокой ставки ЦБ

Вице-премьер России Александр Новак заявил о заметном замедлении инвестиционной активности в стране, объясняя это воздействием высокой ключевой ставки, установленной Центробанком.

С таким заявление вице-премьер выступил в пятницу, 8 ноября, на Русском экономическом форуме в Челябинске, передает «Интерфакс».

Он отметил, что в первом полугодии 2024 года рост инвестиций составил более 10%, однако негативные экономические факторы уже начинают оказывать давление на динамику инвестиций в будущем.

По прогнозам Минэкономразвития РФ, в 2024 году ожидается более скромный рост инвестиций на уровне 7,8%. Власти намерены продолжать поддержку инвестиционных проектов, а также внедрять меры, направленные на стимулирование инвестиций в рамках стратегии экономического роста.

Глав Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил о проблемах, связанных с доступностью финансирования для инвестиционных программ. Он отметил, что жесткая денежно-кредитная политика создает дополнительные барьеры для бизнеса.

В своем комментарии он также указал на кадровый дефицит, который негативно сказывается на инвестиционной активности.

«Центральный банк постоянно указывает, например, дефицит кадров. Ну, честно говоря, я не знаю, как можно с помощью высокой ключевой ставки побороть дефицит кадров», — сказал Шохин.

По данным Росстата, на I полугодие 2024 года наблюдается рост инвестиций в основной капитал на уровне 10,9%. Однако, согласно ожиданиям Минэкономразвития, в 2025 году темпы роста инвестиций могут замедлиться до 2,1%.

Ранее в ЦБ не исключили повышения ключевой ставки в декабре. На данный момент она составляет 21%, что является рекордным максимумом в России.