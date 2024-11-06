В ЦБ не исключили повышения ключевой ставки в декабре

Банк России может поднять ключевую ставку на декабрьском заседании, как следует из материалов ЦБ РФ.

Вероятность повышения ключевой ставки на следующем заседании Банка России в декабре достаточно велика, хотя это решение еще не определено. Регулятор акцентирует внимание на необходимости продолжения ужесточения денежно-кредитной политики для достижения инфляционной цели.

Для успешного выполнения этой задачи потребуется как увеличение ключевой ставки, так и корректировка ее среднесрочной траектории в рамках базового сценария.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о переходе к жесткой денежно-кредитной политике. Она также заявила, что данный шаг является вынужденным из-за экономической ситуации в стране.