Новак: Россия нарастила производство бензина после недавних аварий на НПЗ

После ряда инцидентов с атаками вражеских беспилотников в феврале-марте нынешнего года российские нефтеперерабатывающие заводы полностью восстановили свое производство, даже увеличив поставки нефтепродуктов, информирует ТАСС со ссылкой на курирующего энергетический комплекс РФ вице-премьера правительства Александра Новака.

Как подчеркнул Новак, уже нужды вводить запрет на экспорт дизеля нет, така как ситуация на рынке топлива стабилизировалась.

«Дизтоплива у нас производится в два раза больше, чем потребляется на внутреннем рынке, его просто девать некуда. Ситуация на рынке нефтепродуктов стабильная», - сказал он.

Ранее мы сообщали, что НПЗ в Новокуйбышевске Самарской области атаковал украинский БПЛА, начался пожар.