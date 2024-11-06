Новак заявил о замедлении инфляции в России

В последние месяцы в России наблюдается замедление инфляции и до конца года может составить 8%. Таким мнением поделился вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

В июле уровень инфляции достиг пика в 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, по состоянию на конец октября показатель снизился до 8,5%.

«Посмотрим, как сейчас в ближайшие два месяца, ноябрь — декабрь, будет ситуация развиваться, в том числе с учетом жесткой денежно-кредитной политики Центра», — сказал Новак.

По его словам, несмотря на вызовы, с которыми сталкивается экономика, она демонстрирует устойчивый рост. По итогам 2023 года темпы экономического роста России оказались выше среднемировых.

Новак подчеркнул, что за девять месяцев текущего года рост составил 4%, что превышает показатели прошлого года. По прогнозам, к концу года рост экономики достигнет 3,9%.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что рост зарплат в России опережает инфляцию.