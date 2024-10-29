Путин: рост зарплат в России опережает инфляцию
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Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат. Такое заявление нна XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России сделал президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Именно в этом, подчеркнул глава государства, и заключается «ключ к повышению» эффективности производств.
Путин призвал обратить внимание на то, что зарплаты по стране растут, причем быстрее инфляции.
Президент подчеркнул, что Федерация независимых профсоюзов внимательно отслеживает и анализирует положение дел на рынке труда, в том числе динамику роста зарплат сотрудников.
Так, в июле этого года реальная заработная плата превысила прошлогодний показатель на 8,1%, заключил президент.
Ранее сообщалось о том, что ультиматум Путина назван лучшим вариантом окончания конфликта для Украины.