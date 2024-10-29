Путин: рост зарплат в России опережает инфляцию

Именно в этом, подчеркнул глава государства, и заключается «ключ к повышению» эффективности производств.

Путин призвал обратить внимание на то, что зарплаты по стране растут, причем быстрее инфляции.

Президент подчеркнул, что Федерация независимых профсоюзов внимательно отслеживает и анализирует положение дел на рынке труда, в том числе динамику роста зарплат сотрудников.

Так, в июле этого года реальная заработная плата превысила прошлогодний показатель на 8,1%, заключил президент.

Ранее сообщалось о том, что ультиматум Путина назван лучшим вариантом окончания конфликта для Украины.