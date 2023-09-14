Новейшую разработку компании «Мосавтостекло» представили на выставке во Владивостоке

«Медиа-окно» с интерактивным прозрачным дисплеем, позволяющее транслировать видео с качеством FULL HD, представила компания «Мосавтостекло» из Долгопрудного на выставке «Улица Дальнего Востока». Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Отмечается, что в процессе трансляции данное окно остается прозрачным с обеих сторон и не утрачивает своего ключевого функционала. Разработка уже успешно прошла испытания в поездах Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена. На сегодняшний день разработка, запатентованная в России и странах СНГ, не имеет аналогов.

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