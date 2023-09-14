Андрей Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за высокую оценку работы областного правительства

«Хочу поблагодарить всех жителей Подмосковья, которые высоко оценили работу нашей команды за эти десять лет. <…> Я думаю, голоса и явка, которую мы увидели на выборах, это все благодаря тому, что мы обеспечили перемены. И, конечно, низкий поклон нашим жителям», — сказал он.