Новое химпроизводство для зеркальной и стекольной промышленности запустят в Клину

Центр содействия строительству помог компании АСТК запустить проект по строительству нового производства, на котором будут изготавливать уникальную высокотехнологичную химическую продукцию для производства зеркал. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Площадь объекта составит чуть более шестисот шестидесяти квадратных метров, в ходе реализации проекта застройщик построит новый производственный корпус и инженерные коммуникации. В цеху установят российское оборудование для налаживания химического производства — выпуска на 100% отечественных растворов для зеркальных и стекольных производств России, Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Примечательно, что запустить производство планируют уже в 2025 году. Объем инвестиций на строительство производственного корпуса и его оснащение составит сорок восемь миллионов рублей.

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