Новое импортозамещающее производство появится в Подмосковье

Предприятие по производству металлоконструкций планируют возвести в городском округе Воскресенск в рамках программы импортозамещения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилполитики Подмосковья.

Отмечается, что на предприятии будут проектировать и производить строительное оборудование — опалубочные системе, модульные леса для монолитных, монтажных и фасадных работ. При этом запустить данное производство планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо проработать меры по газовой безопасности с правоохранительными органами.