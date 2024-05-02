Новое кафе на 75 посадочных мест открылось в Клину

Новое кафе заработало на улице Чайковского в Клину, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Заведение общественного питания имеет просторный зал площадью двести квадратных метров и вмещает семьдесят пять посадочных мест, уточнили в ведомстве.

Благодаря открытию нового кафе в муниципалитете появились дополнительные рабочие места, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

«В большинстве случаев, при правильной организации <…> интересные проекты становятся объектами гастрономического туризма, куда съезжаются жители и гости региона», — подчеркнул глава областного Минсельхозпрода.

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