Новое кафе на 75 посадочных мест открылось в Клину
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Новое кафе заработало на улице Чайковского в Клину, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Заведение общественного питания имеет просторный зал площадью двести квадратных метров и вмещает семьдесят пять посадочных мест, уточнили в ведомстве.
Благодаря открытию нового кафе в муниципалитете появились дополнительные рабочие места, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«В большинстве случаев, при правильной организации <…> интересные проекты становятся объектами гастрономического туризма, куда съезжаются жители и гости региона», — подчеркнул глава областного Минсельхозпрода.
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