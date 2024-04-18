Губернатор Воробьев рассказал, где можно узнать о мерах поддержки бизнеса в Московской области

Предприниматели Подмосковья могут узнать о мерах поддержки бизнеса в регионе на Инвестпортале Московской области. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Это достаточно известный ресурс, которым бизнес пользуется», — сказал губернатор.

Кроме того, в регионе перевели в цифровой вид услуги, связанные с торговлей, в том числе, мобильной торговлей, работой ресторанов и веранд. Воробьев отметил, что электронные сервисы позволили ускорить эту работу и избавить предпринимателей от рутины.

«Мы видим положительный эффект от внедрения цифры, в том числе, в бизнес-услуги», — подчеркнул он.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.