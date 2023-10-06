Новое косметическое производство появится в подмосковном Протвино

Компания «Аравия» из подмосковного Протвино планирует расширить производство профессиональной косметики. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Отмечается, что инвестор уже приступил к строительству и в следующем году планирует запустить производство. На предприятии будет создано около ста семидесяти рабочих мест. Инвестиции в проект превысят восемьсот пятьдесят миллионов рублей.

Для реализации проекта импортозамещения в прошлом году компания получила земельный участок по программе «Земля за 1 рубль» размером 2,3 гектара. Основным продуктом компании является профессиональная косметика для депиляции, средства для ухода за кожей тела и лица, а также волосами.

«Инвестиционный проект предусматривает строительство двух производственных зданий: строительство первого уже запущено, второе мы начали проектировать. За счет новых площадей мы расширим объемы производства, а также займемся выпуском консервантов для эмульсий и кремов», —отметил директор компании «Аравия» Олег Востриков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.