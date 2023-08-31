Новое овощехранилище начинают возводить в Серебряных Прудах

Крупнейшее сельскохозяйственное предприятие ООО «АГРОМИР 2011» приступит к строительству первого из двух запланированных овощехранилищ вместимостью до 8 тысяч тонн. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилполитики региона.

Отмечается, что общая площадь данного объекта составит более трех тысяч квадратных метров. Здесь будут обрабатывать и хранить выращенные и собранные на территории комплекса лук, морковь, капусту и свеклу для дальнейшей транспортировки в продовольственные сети Московской области и соседних регионов.

Известно, что компания планирует инвестировать в данный проект порядка ста миллионов рублей. А открытие объекта позволит создать в регионе двадцать новых рабочих мест.

Накануне губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье является одним из самых газифицированных регионов в стране.