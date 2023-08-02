Новое производственное здание и складские помещения планируют построить в Чехове

Комплекс зданий возведет индивидуальный предприниматель для компании «ПромМаш Тест» в подмосковном Чехове. Об этом сообщили в региональном Министерстве жиполитики.

Отмечается, что данный проект поступил Центр Содействия Строительству при правительстве региона на этапе градостроительного плана земельного участка. Общая площадь застройки составит чуть менее двух гектаров.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что в Московской области увеличилось число социальных предпринимателей. По словам главы региона, за последний год рост составил 17,5 процента.