Новое производственное здание компании «СИБЕВРОВЭН» построят в Подмосковье

Здание для производства изотермических полуприцепов для транспортировки замороженных продуктов построят в городском округе Щелково. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики региона.

Отмечается, что застройщик уже получил соответствующее разрешение на возведение данного объекта. Сам проект поступил на сопровождение к персональному менеджеру в Центр Содействия Строительству при правительстве Подмосковья.

Ожидается, что общая площадь объекта составит чуть менее шести тысяч квадратных метров. В производственной части разместят цех изготовления изотермических полуприцепов. А в административном блоке обустроят помещения для рабочих, раздевалка, столовая и пункт оказания первой помощи. Инвестиции в проект составят триста пятьдесят миллионов рублей. Будет создано сорок рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил четко отслеживать направленность бизнеса, который будет открываться в помещениях на первых-вторых этажах жилых домов.